Barbecue sempre più in rosa | i dati dell’analisi di WMF

Più griglie elettriche, senza fumi e adatte anche agli ambienti interni. Grigliare non è più un'attività appannaggio esclusivo degli uomini, la carne si conferma l'ingrediente unico nel 56,5% delle grigliate, ma, in un caso su due (43,5%) vede protagonista anche formaggi e verdure, lo si fa sempre più spesso in spazi domestici (40%) e per 6 famiglie su 10 è una valida alternativa alla cucina di tutti i giorni. E' quanto emerge da una ricerca di WMF, brand tedesco leader di prodotti high-end in acciaio e elettrodomestici per la cucina, realizzato sui principali social network. In dettaglio, l'analisi rileva una significativa inversione di tendenza e il mito del Barbecue prettamente maschile viene sfatato. Infatti, solo nel 50 % dei casi ad occuparsene sono gli uomini, contro il 21% in cui sono le donne a destreggiarsi con pinze e forchettoni, mentre ...

