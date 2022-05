Bambino di 7 anni morto in Veneto a causa di una malattia mai identificata. «Aveva continue crisi epilettiche»

(Di lunedì 16 maggio 2022) Per tutta la vita è stato curato e assistito con affetto e dedizione. Ma dopo solo 7quella, che è rimasta senza un nome, se l'è portato via. Tutta Noale, sua città natale in provincia ...

Advertising

mariocalabresi : «È importante sapere se eri proprio quello?». No, va bene così. Su #altrestorie di oggi l'unico ricordo che ho di m… - stefaniaboscaro : RT @vucciria79: La collega ha portato in studio il figlio di cinque anni che corre dappertutto e urla. Nessun rimprovero perché “il bambino… - NIRV69 : @pipippapero Ma cosa gliene fotte ad un bambino di 4 anni il sesso??? - Biduum : RT @lucianoghelfi: Il successo travolgente di #Eurovision su scala continentale mi fa pensare con la nostalgia di un bambino degli anni Set… - vio_ragot : @Emilystellaemi2 Abbandonare questo adorabile cagnolino dopo 11 anni insieme solo perché un figlio sta arrivando da… -

ilmessaggero.it

Lucia, 9e la malattia che non fa crescere solo le ossa, i genitori: 'Servono 450mila euro, aiutateci' Ma in tanto dolore Michela ed Emanuele trovano la forza di ringraziare tante persone che ...... durata 13. La cantante ha purtroppo annunciato che ha perso ilche aspettava. Con un triste messaggio condiviso su Instagram , e firmato insieme al compagno e promesso sposo Sam Asghari ... Muore bambino di 7 anni in Veneto a causa di una malattia mai identificata. «Aveva continue crisi epilettiche» Per tutta la vita è stato curato e assistito con affetto e dedizione. Ma dopo solo 7 anni quella malattia, che è rimasta senza un nome, se l’è portato via. Tutta Noale, ...Genova – Da martedì 17 maggio a giovedì 19 la biblioteca Lercari di Villa Imperiale a San Fruttuoso ospita “Il Seicento, un secolo tutto da scoprire”, serie di laboratori artistici e culturali dedicat ...