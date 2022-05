Auto | incentivi verdi al via | risparmi su diesel | ibride ed elettriche

(Di lunedì 16 maggio 2022) Scatta da lunedì 16 maggio, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’operazione “” per gli acquisti dinuove che inquinino sempre meno. La novità è subito operativa – con la possibilità di stipulare i contratti presso le concessionarie – ma obbligherà ad attendere il 25 maggio per l’attivazione della piattaforma. Ovvero del sistema informatizzato su cui le aziende commerciali dovranno prenotare la pratica per il bonus. Gli sconti che si potranno ottenere variano da 2.000 euro per i veicoli con motori tradizionali a basso impatto. E fino a 5.000 euro per le100%ma in questo caso a patto che ci sia la rottamazione di un mezzo inferiore alla classificazione Euro 5. Gliriguardano anche e soprattutto le...

Gli2022 sono arrivati, finalmente. Da oggi 16 maggio entrano in vigore le misure promesse, e più volte rimandate, dal governo per risollevare un mercato ormai fermo. Il problema difficile ...... fino a 5.000 euro per le100% elettriche con di un mezzo inferiore alla classificazione Euro5. Anche se i listini potrebbero variare nelle prossime ore, proprio per l'arrivo degliche ...Prenotabili dallo scorso 1° aprile, gli incentivi auto arrivano come un aiuto a cui non rinunciare volendo acquistare una nuova macchina o moto. Come richiedere gli incentivi auto. Sarà compito del co ...(Teleborsa) - Sarà pubblicato oggi, lunedì 16 maggio, in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede sconti fino a 5.000 euro diventando subito operativo. Per comperare veicoli ibridi plug-in con un pre ...