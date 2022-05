Auto e moto sempre più “pulite”: dal 16 maggio via ai nuovi incentivi (Di lunedì 16 maggio 2022) 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, parte delle risorse stanziate dal Governo nel Fondo Automotive, per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030. Con i nuovi incentivi Auto e moto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha spiegato che il governo vuole dare “una risposta concreta e molto attesa al settore Automotive che sta attraversando una profonda sofferenza”. La piattaforma online per le prenotazioni delle Auto e delle moto partirà ufficialmente il 25 maggio, ma i contratti di vendita sono validi già da lunedì 16 maggio. La crisi, annunciata, di un settore strategico per l’Italia La misura pluriennale dovrebbe ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 16 maggio 2022) 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, parte delle risorse stanziate dal Governo nel Fondomotive, per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030. Con iil ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha spiegato che il governo vuole dare “una risposta concreta e molto attesa al settoremotive che sta attraversando una profonda sofferenza”. La piattaforma online per le prenotazioni dellee dellepartirà ufficialmente il 25, ma i contratti di vendita sono validi già da lunedì 16. La crisi, annunciata, di un settore strategico per l’Italia La misura pluriennale dovrebbe ...

