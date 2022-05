Acquisto della casa, in aumento chi desidera spendere da 170 a 349mila € (Di lunedì 16 maggio 2022) MILANO – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato la disponibilità di spesa per l’Acquisto della casa a gennaio 2022. La maggiore concentrazione della disponibilità di spesa si rileva ancora nella fascia più bassa, fino a 119 mila € (24,6%). Segue con il 22,6% la fascia tra 120 e 169mila € e con il 23,3% il range compreso tra 170 a 249mila €. Si registra un aumento più marcato della percentuale di chi desidera spendere da 170 a 349mila €. Rispetto alla media delle grandi città si discostano Roma e Milano, dove la maggioranza delle richieste riguarda immobili dal valore compreso tra 250 e 349 mila €: 25,3% per Roma e 27,5% per Milano. A Milano il 61,4% dei potenziali acquirenti vuol spendere ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 16 maggio 2022) MILANO – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnoha analizzato la disponibilità di spesa per l’a gennaio 2022. La maggiore concentrazionedisponibilità di spesa si rileva ancora nella fascia più bassa, fino a 119 mila € (24,6%). Segue con il 22,6% la fascia tra 120 e 169mila € e con il 23,3% il range compreso tra 170 a 249mila €. Si registra unpiù marcatopercentuale di chida 170 a€. Rispetto alla media delle grandi città si discostano Roma e Milano, dove la maggioranza delle richieste riguarda immobili dal valore compreso tra 250 e 349 mila €: 25,3% per Roma e 27,5% per Milano. A Milano il 61,4% dei potenziali acquirenti vuol...

