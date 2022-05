Zucchine strepitose | ricetta leggerissima e super gustosa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 15 maggio 2022): leggerissime egustose! Avvicinare la famiglia alle verdure può essere molto difficile. Per questo ogni giorno cerchiamo di creare delle ricette che possano conquistare anche i più reticenti. Proprio per questo, qui di seguito, troverai laperfetta da mangiare a cena o come pranzo leggero contenentee spinaci. Sarà delizioso, filante e gustoso. In poche parole ti leccherai i baffi dalla bontà!: leggerissime egustose! Gli ingredienti che ci servono per cucinare sono: 200 gr di mozzarella 34 cucchiai di ricotta 3 pomodori 1 spicchio d’aglio mix di erbe per verdure 150 gr di spinaci Pepe nero Olio di girasole Sale Basilico Prima fase Su un tavolo da lavoro ...