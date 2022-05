Ue | Concetta Brescia Morra nominata presidente della Commissione della revisione della Bce

Advertising

Giur_Roma_Tre : La prof.ssa Concetta Brescia Morra nominata Presidente della Commissione della revisione della BCE Info al seguente… -

Il Denaro

Morra , professore ordinario di Diritto dell'Economia presso l'università Roma Tre , è nominata presidente della commissione amministrativa del Riesame della Banca Centrale Europea . ......GIANCARLO MAREGA LUCA MASTROIANNI LUIGI MENOSSI SIMONETTA MENOSSI GIOVANNI MESSINEONARDO ...ZORZENON Laura Fasiolo Slovenska Skupnost SABINA ANTONI WALTER BANDELJ MARINKA CERNIC MARIO... Concetta Brescia Morra a capo della commissione Riesame della Bce - Ildenaro.it La prof.ssa Concetta Brescia Morra, ordinario di Diritto dell’Economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, è stata nominata Presidente della Commissione amministrativa del riesame della Banca Ce ...Sono alcune delle storie emblematiche raccolte nel rifugio sotterraneo della metropolitana di Kiev da Concetta Feo, psicologa di Medici Senza Frontiere. "In Ucraina è come quando ci si tiene per mano ...