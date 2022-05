Advertising

Oltre duemila persone hanno raccolto oggi l'appello del "Fronte di salvezza nazionale" (formato da 5 partiti e 5 associazioni), e del collettivo "Cittadini contro il colpo di Stato" manifestando sulla ...Lasta infatti diventando un Paese in cui allenon è più concesso spazio di dialogo. Nella classifica della libertà di stampa nel mondo pubblicata da Reporters sans frontières per ... Tunisia: opposizioni in piazza contro presidente Saied - Africa (ANSA) - TUNISI, 15 MAG - Oltre duemila persone hanno raccolto oggi l'appello del "Fronte di salvezza nazionale" (formato da 5 partiti e 5 associazioni), e del collettivo "Cittadini contro il colpo di ...Il capo dello Stato ha allargato sempre di più i suoi poteri e ora vuole avviare un "dialogo nazionale", ma senza i partiti ...