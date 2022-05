Squalifica per l’Ucraina? L’organizzazione dell’Eurovision spiega perché non ci sarà (Di domenica 15 maggio 2022) L’Eurovision Song Contest 2022 è appena finito e già è stata servita una polemica freschissima. L’anno scorso i francesi hanno accusato i Maneskin di aver fatto uso di sostanze in diretta e questa volta al centro della polemica c’è l’Ucraina, che secondo molti utenti (e qualche testata) era a rischio Squalifica. I ragazzi della Kalush Orchestra alla fine della loro prima esibizione di ieri sera hanno mandato un messaggio importante: “Vi chiediamo di aiutate l’Ucraina, per favore aiutate Mariupol, aiutate l’acciaieria di Azovstal, adesso“. Chi parlava di Squalifica per l’Ucraina si appellava a questa regola dell’Eurovision: “L’ESC è un evento apolitico. Tutte le emittenti partecipanti, inclusa l’emittente ospitante, avranno la responsabilità di garantire che tutte le misure necessarie ... Leggi su biccy (Di domenica 15 maggio 2022) L’Eurovision Song Contest 2022 è appena finito e già è stata servita una polemica freschissima. L’anno scorso i francesi hanno accusato i Maneskin di aver fatto uso di sostanze in diretta e questa volta al centro della polemica c’è, che secondo molti utenti (e qualche testata) era a rischio. I ragazzi della Kalush Orchestra alla fine della loro prima esibizione di ieri sera hanno mandato un messaggio importante: “Vi chiediamo di aiutate, per favore aiutate Mariupol, aiutate l’acciaieria di Azovstal, adesso“. Chi parlava dipersi appellava a questa regola: “L’ESC è un evento apolitico. Tutte le emittenti partecipanti, inclusa l’emittente ospitante, avranno la responsabilità di garantire che tutte le misure necessarie ...

