Sparatoria in un supermercato a Buffalo, almeno 10 morti. Arrestato attentatore (Di domenica 15 maggio 2022) Sparatoria in un supermercato a Buffalo (Stati Uniti), almeno 10 morti. La polizia parla di una Sparatoria di massa. Una strage in diretta streaming provocata da un 18enne al supermercato Tops Friendly Market di Buffalo, nello Stato di New York. Secondo quanto si apprende, ad aprire il fuoco sarebbe stato un ragazzo di 18 anni armato con un AR-15 e con indosso una mimetica. Tra le vittime ci sarebbe anche un agente di polizia. L’attentatore è stato Arrestato. Il killer, riportano alcuni media statunitensi, ha lanciato la live streaming dell’attacco su Twich. L’autore della strage aveva messo online un manifesto suprematista di oltre 100 pagine in cui, tra le altre cose, affermava: "La popolazione bianca diminuisce. Per ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 15 maggio 2022)in un(Stati Uniti),10. La polizia parla di unadi massa. Una strage in diretta streaming provocata da un 18enne alTops Friendly Market di, nello Stato di New York. Secondo quanto si apprende, ad aprire il fuoco sarebbe stato un ragazzo di 18 anni armato con un AR-15 e con indosso una mimetica. Tra le vittime ci sarebbe anche un agente di polizia. L’è stato. Il killer, riportano alcuni media statunitensi, ha lanciato la live streaming dell’attacco su Twich. L’autore della strage aveva messo online un manifesto suprematista di oltre 100 pagine in cui, tra le altre cose, affermava: "La popolazione bianca diminuisce. Per ...

