Spalletti | “Abbiamo superato Juve e Atalanta | tutti dicevano che sarebbero finite davanti”

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Striscione? Noi e tutto il Napoli il nostro striscione lo abbiamo fatto e firmato. Abbiamo messo la fi… - takeusomewhere : Loro per il post Insigne e post Spalletti ABBIAMO UN SOGNO NEL CUOREEEEEEE - tuttonapoli : LIVE - Spalletti in conferenza: 'Ho fatto il bischero, mi hanno fatto arrabbiare. Si dichiari qual è l'obiettivo, v… - buoncalcio : #NapoliGenoa, Spalletti: “Sofferto inizialmente, poi abbiamo fatto valere le nostre qualità” - napolista : Spalletti: «Mertens penso che rimanga, ci sono di mezzo un po’ di soldini» A Dazn: «Questi calciatori hanno fatto… -

...di Fuorigrotta e quando ha ricevuto la standing ovation a pochi minuti dalla fine conche ... ci sono momenti in cui devi fare certe scelte e io e la societàfatto questa scelta. Il ...... 3 - 0 per gli uomini die gol per Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne (Screen TV)Al termine ... Io e la società purtroppofatto questa scelta e siamo contenti, sia io che loro. Ho dato ...Così Luciano Spalletti ha commentato la vittoria ottenuta oggi dal "suo" Napoli contro il Genoa (per 3-0). "In questa stagione avremmo potuto raggiungere altri obiettivi e ci dispiace non esserci ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Genoa (3-0 il risultato finale, ndr): “C’era un’aria bella, un sentimento bello. All’iniz ...