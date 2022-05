Serie A 2021 2022 | lotta salvezza Salernitana-Cagliari | tutte le combinazioni a una giornata dalla fine

(Di domenica 15 maggio 2022) Lavedrà protagonistenell’ultimadi. I campani ospiteranno l’Udinese all’Arechi, mentre i sardi faranno visita al Venezia in laguna: andiamo a scoprirelea unasalva se: Batte l’Udinese Pareggia o perde contro l’Udinese ed ilnon batte il Veneziasalvo se: Batte il Venezia e lanon batte l’Udinese In caso di arrivo a pari punti: Si salva il: gli scontri diretti sono in parità, ma i sardi avrebbero una differenza reti ...

Advertising

GoalItalia : ll goal di Theo Hernandez è stato fin qui il più bello della Serie A 2021-2022? #MilanAtalanta - SkySport : MILAN-ATALANTA 2-0 Risultato finale ? ? #Leao (56') ? #TheoHernandez (75') ? ? - SkySport : BOLOGNA-SASSUOLO 1-3 Risultato finale ? ? #Scamacca (35') ? #Scamacca (80') ? #Berardi (75') ? #Orsolini (90+… - gemin_steven98 : RT @SkySport: CAGLIARI-INTER 1-3 Risultato finale ? ? #Darmian (25') ? #Lautaro (51') ? #Lykogiannis (54') ? #Lautaro (84') ? ? https://t.c… - sportface2016 : #SerieA, lotta salvezza #Salernitana-#Cagliari: tutte le combinazioni a una giornata dalla fine -

Lotta salvezza: Genoa aritmeticamente inB, sospiro Samp. Altri due verdetti a una giornata dal termine Il Genoa è la seconda squadra della/22 a retrocedere aritmeticamente. I Grifoni hanno perso anche l'ultima speranza legata a un possibile arrivo a pari merito con Salernitana e Cagliari in virtù della classifica avulsa. ...ASCOLTA Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 37ª giornata di/2022 tra Cagliari e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Unipol Domus, Cagliari e Inter si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della...Il finale thrilling della Serie A 2021-2022 si arricchisce di un altro capitolo nel delicato posticipo serale che ha visto sfidarsi Cagliari ed Inter. Alla Sardegna Arena passano gli ospiti con il pun ...La lotta salvezza vedrà protagoniste Salernitana e Cagliari nell’ultima giornata di Serie A 2021/2022. I campani ospiteranno l’Udinese all’Arechi, mentre i sardi faranno visita al Venezia in laguna: ...