Saronno | incidente tra auto e moto | botto e fiamme | paura tra i residenti

Advertising

TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Saronno, incidente tra auto e scooter. Settantenne finisce all’ospedale - IlGroane : Saronno, incidente tra auto e scooter. Settantenne finisce all’ospedale - ilSaronno : Saronno, incidente tra auto e scooter. Settantenne finisce all’ospedale -

Il Notiziario

...per far emergere le anomalie di un caso che sembrava potesse essere archiviato come "... grazie alla collaborazione con La Rivincita, associazione culturale diche ha promosso l'...Nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 maggio 2022, c'è stato una Cirimido.a Cirimido: scontro tra auto L'allarme è scattato intorno alle 16.15, in via De Gasperi. A ...diCISLAGO – Per una caduta dalla motocicletta due persone oggi hanno avuto bisogno di soccorsi: si tratta di una donna di 44 anni e di un uomo di 53 anni. Il fatto si è verificato alle 15.15 ...Incidente a Cislago nel quartiere Massina. Due auto è finita fuori strada terminando la corsa in mezzo a un campo ...