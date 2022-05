Moto3, GP Francia 2022: nel warm-up si impone Jaume Masia. Riccardo Rossi 7°, Dennis Foggia 12° (Di domenica 15 maggio 2022) La giornata decisiva del Gran Premio di Francia 2022 per la Moto3, presso il circuito Bugatti di Le Mans, è iniziata con il tradizionale warm-up, dieci minuti in cui tutti i piloti sono scesi in pista per testare le condizioni del tracciato in vista della successiva gara e raccogliere ulteriori informazioni. Il più veloce di questa breve sessione è stato Jaume Masia con il tempo di 1:42.586, confermando il buon ritmo che ha contraddistinto l’intero weekend (partirà infatti dalla terza posizione in griglia). Alle sue spalle il compagno di squadra Daniel Holgado (+0.398) e il brasiliano Diogo Moreira (+0.434). Il primo degli italiani è Riccardo Rossi, settimo (+0.599); più indietro invece Dennis Foggia, dodicesimo ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) La giornata decisiva del Gran Premio diper la, presso il circuito Bugatti di Le Mans, è iniziata con il tradizionale-up, dieci minuti in cui tutti i piloti sono scesi in pista per testare le condizioni del tracciato in vista della successiva gara e raccogliere ulteriori informazioni. Il più veloce di questa breve sessione è statocon il tempo di 1:42.586, confermando il buon ritmo che ha contraddistinto l’intero weekend (partirà infatti dalla terza posizione in griglia). Alle sue spalle il compagno di squadra Daniel Holgado (+0.398) e il brasiliano Diogo Moreira (+0.434). Il primo degli italiani è, settimo (+0.599); più indietro invece, dodicesimo ...

