Milano, barista 18enne molestata da un cliente e poi pedinata per strada: il padre blocca l’aggressore e lo picchia (Di domenica 15 maggio 2022) Un uomo, ubriaco, ha molestato una barista 18enne prima sul posto di lavoro, nel centro di Arconate (Milano), poi per strada: secondo quanto raccontato dal Giorno l’aggressore – dopo la prima molestia – ha lasciato il locale, ma si è ripresentato più tardi iniziando a pedinare la 18enne che, finito il turno, stava tornando a casa. Raggiunta la ragazza, l’avrebbe palpeggiata tentando di baciarla, ma la vittima è riuscita a chiamare il padre – e titolare del bar – che ha raggiunto l’aggressore e, sceso di macchina, l’avrebbe picchiato finché non sono intervenuti alcuni passanti a fermarlo. l’aggressore, un operaio di 47 anni, è stato denunciato ai carabinieri, mentre la ragazza è stata portata in ospedale per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Un uomo, ubriaco, ha molestato unaprima sul posto di lavoro, nel centro di Arconate (), poi per: secondo quanto raccontato dal Giorno– dopo la prima molestia – ha lasciato il locale, ma si è ripresentato più tardi iniziando a pedinare lache, finito il turno, stava tornando a casa. Raggiunta la ragazza, l’avrebbe palpeggiata tentando di baciarla, ma la vittima è riuscita a chiamare il– e titolare del bar – che ha raggiuntoe, sceso di macchina, l’avrebbeto finché non sono intervenuti alcuni passanti a fermarlo., un operaio di 47 anni, è stato denunciato ai carabinieri, mentre la ragazza è stata portata in ospedale per ...

Advertising

repubblica : Barista 18enne seguita e molestata in pieno giorno ad Arconate: il padre incrocia l'aggressore e lo picchia per str… - Wertigo6 : Arconate, barista molestata per strada: il padre picchia l'aggressore - la Repubblica Ha fatto bene, e non dovevano… - paolo_r_2012 : RT @serenel14278447: Barista 18enne seguita e molestata per strada ad Arconate, il padre picchia l'aggressore: 'Ho solo difeso mia figlia'… - serenel14278447 : Barista 18enne seguita e molestata per strada ad Arconate, il padre picchia l'aggressore: 'Ho solo difeso mia figli… - paolo_r_2012 : RT @repubblica: Barista 18enne seguita e molestata in pieno giorno ad Arconate: il padre incrocia l'aggressore e lo picchia per strada http… -