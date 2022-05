Luna rossa 2022 | questa notte l’eclissi totale | orari e dove vederla

Leggi su italiasera

(Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Mancano poche ore a un imperdibile evento astronomico:di. Come spiega l’Unione astrofili italianisarà visibile solo parzialmente in Italia poco prima dell’alba di domani, lunedì 16 maggio. Un’eclisse diè un fenomeno abbastanza frequente: si verifica mediamente ogni 6 mesi. Non sempre però in una determinata zona del globo terrestre è visibile. L’ultima eclissedivisibile in Italia ed Europa è stata quella del 9 gennaio 2001. Le altre sono state visibili in altre parti del globo terrestre. Quest’anno si verificheranno due eclissi totali di, entrambe visibili dall’Italia: oltre a quella di domani, un’altra si verificherà ladel 9 ...