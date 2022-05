Luigi incontra suo padre ad Amici e scoppia in lacrime: “La finale la dedico a te” (Di domenica 15 maggio 2022) “Come stai?”, “Non piangere”, le parole del cantante. Luigi incontra suo padre ad Amici, a sorpresa una manciata di ore prima della finale in programma stasera su Canale 5. “Ce la metterò tutta, per te”, promette. Per Maria De Filippi quella di oggi è la prima diretta dell’edizione (e unica). Il pubblico sarà chiamato in causa attraverso il televoto e potrà sostenere il proprio finalista preferito. TUTTO SULL’ALBUM DI Luigi C’è grande emozione in studio. Il cantante Luigi Strangis incontra suo padre ad Amici e scoppia in lacrime. Piange anche il papà che non riesce a trattenere l’emozione di rivedere suo figlio, seppur attraverso una lastra di plexiglass. I concorrenti in ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022) “Come stai?”, “Non piangere”, le parole del cantante.suoad, a sorpresa una manciata di ore prima dellain programma stasera su Canale 5. “Ce la metterò tutta, per te”, promette. Per Maria De Filippi quella di oggi è la prima diretta dell’edizione (e unica). Il pubblico sarà chiamato in causa attraverso il televoto e potrà sostenere il proprio finalista preferito. TUTTO SULL’ALBUM DIC’è grande emozione in studio. Il cantanteStrangissuoadin. Piange anche il papà che non riesce a trattenere l’emozione di rivedere suo figlio, seppur attraverso una lastra di plexiglass. I concorrenti in ...

