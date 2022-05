(Di domenica 15 maggio 2022)(ITALPRESS) – Con una bella prestazione e con il successo per 3-0 sul, ile il “Maradona” hanno blindato il terzo posto in classifica e hanno reso omaggio a un commosso Lorenzo, all’ultima gara davanti al “suo” pubblico. Un match pieno di significati per i campani che, dopo essersi assicurati un posto in Champions League,no nel migliore dei modi i tifosi partenopei e il proprio capitano, che nella prossima stagione giocherà con la maglia del Toronto. Discorso del tutto diverso per gli uomini di Blessin che, seppur non retrocessi aritmeticamente, nutrono ormai poche, pochissime speranze di restare nella massima serie.Inizio veemente del “Grifone” che al 13? sfiora la rete del vantaggio. Scambio sullo stretto targato Amiri-Yeboah e conclusione a rete dell’attaccante ...

Iltira un sospiro di sollievo ma il Genoa non toglie il piede dall'acceleratore e, al 32 , Yeboah premia l'inserimento di Portanova che, a tu per tu con Ospina, tarda nel calciare e permette ...Non loil sondaggio né tantomeno l'ultimo ricorso al Tribunale di. Visto mai che non si trovi a correre da solo Lettura consigliata No gas no guerra, ne sono convinti il Premier Draghi ... Il Napoli piega 3-0 il Genoa e saluta Insigne NAPOLI (ITALPRESS) - Con una bella prestazione e con il successo per 3-0 sul Genoa, il Napoli e il "Maradona" hanno blindato il terzo posto in classifica e ...I precedenti di Napoli-Genoa, match del 37° turno di Serie A: Insigne e compagni chiamati a portare avanti la lunga striscia positiva ...