(Di domenica 15 maggio 2022)(ITALPRESS) – Con una bella prestazione e con il successo per 3-0 sul, ile il “Maradona” hanno blindato il terzo posto in classifica e hanno reso omaggio a un commosso Lorenzo, all'ultima gara davanti al “suo” pubblico. Un match pieno di significati per i campani che, dopo essersi assicurati un posto in Champions League,no nel migliore dei modi i tifosi partenopei e il proprio capitano, che nella prossima stagione giocherà con la maglia del Toronto. Discorso del tutto diverso per gli uomini di Blessin che, seppur non retrocessi aritmeticamente, nutrono ormai poche, pochissime speranze di restare nella massima serie.Inizio veemente del “Grifone” che al 13? sfiora la rete del vantaggio. Scambio sullo stretto targato Amiri-Yeboah e conclusione a rete dell'attaccante che, ...

Il Napoli piega 3-0 il Genoa e saluta Insigne NAPOLI (ITALPRESS) – Con una bella prestazione e con il successo per 3-0 sul Genoa, il Napoli e il "Maradona" hanno blindato il terzo posto in classifica e hanno reso omaggio a un commosso Lorenzo ...