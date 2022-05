Eurovision 2022, la classifica completa (Di domenica 15 maggio 2022) L’Ucraina ha vinto l’edizione 2022 di Eurovision Song Contest grazie alla somma dei voti arrivati al 50% dalla giuria di qualità ed al 50% dal televoto. La stragrande maggioranza dei voti, come abbiamo visto durante la diretta, la Kalush Orchestra li ha ricevuti dal televoto e questo potrebbe essere un chiaro messaggio da parte del pubblico europeo nei confronti della guerra. La verità novità del podio non è però la presenza dell’Ucraina (già prevista da molti), ma del Regno Unito e della Spagna che l’anno scorso sono arrivati rispettivamente all’ultimo posto ed al terzultimo posto. Un glow up pazzesco per entrambi grazie a Sam Ryder e Chanel. Questa è la terza volta che l’Ucraina vince l’Eurovision Song Contest dopo il 2004 ed il 2016. Check out Kalush Orchestra’s reaction to winning #Eurovision! ... Leggi su biccy (Di domenica 15 maggio 2022) L’Ucraina ha vinto l’edizionediSong Contest grazie alla somma dei voti arrivati al 50% dalla giuria di qualità ed al 50% dal televoto. La stragrande maggioranza dei voti, come abbiamo visto durante la diretta, la Kalush Orchestra li ha ricevuti dal televoto e questo potrebbe essere un chiaro messaggio da parte del pubblico europeo nei confronti della guerra. La verità novità del podio non è però la presenza dell’Ucraina (già prevista da molti), ma del Regno Unito e della Spagna che l’anno scorso sono arrivati rispettivamente all’ultimo posto ed al terzultimo posto. Un glow up pazzesco per entrambi grazie a Sam Ryder e Chanel. Questa è la terza volta che l’Ucraina vince l’Song Contest dopo il 2004 ed il 2016. Check out Kalush Orchestra’s reaction to winning #! ...

