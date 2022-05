Brian Eno il padre dell’Ambient

(Di domenica 15 maggio 2022) Oggi compie 74 anniPeter George St. John le Baptiste de la Salle Eno diventato famoso con il sempliceEno. Uno dei più importanti, influenti e prolifici musicisti con all’attivo oltre 70 album tra studio, live, raccolte e colonne sonore. Possiamo senza ombra di dubbio affermare cheEno è il musicista moderno più importante nonché l’inventore della musica ambient ed il compositore del jingle di avvio di Windows 95. Gli esordi ed il successo con i Roxy Music Influenzato fin dall’infanzia dalle trasmissioni radiofoniche delle emittenti militari NATO, che trasmettevano soprattutto rock and roll, dopo gli studi in un college cattolico entrò nella Winchester School of Art di Southampton. Durante gli studi fece parte di alcune band dove suonava il magnetofono. La sua prima registrazione come cantante si può ascoltare ...

Piso181079 : RT @pilloledirock: Il 15 maggio 1948 nasce Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno, musicista, compositore e produttore d… - pilloledirock : Il 15 maggio 1948 nasce Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno, musicista, compositore e produtt… - Frances21272855 : Il #15maggio del 1948 nasce, a Woodbridge, #BrianEno (vero nome: Brian Peter St.John Le Baptiste De la Salle Eno),… - DaniBailo : tutti sono d'accordo sulle paure, nessuno sulle visioni. Brian Eno #15maggio - mao59 : 15 maggio Happy birthday al musicista, compositore e produttore discografico Brian Eno. ???????? “Sono affascinato dai… -

