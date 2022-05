Anna Falchi sul catcalling: "Contenta se gli uomini fischiano" (Di domenica 15 maggio 2022) Anna Falchi ha preso posizione sulle parole pronunciate dall'assessore Donazzan. Sul catcalling: "Non vedo maschilismo nel fischio". Anna Falchi dà ragione a Elisa Donazzan: “Evviva il catcalling” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 15 maggio 2022)ha preso posizione sulle parole pronunciate dall'assessore Donazzan. Sul: "Non vedo maschilismo nel fischio".dà ragione a Elisa Donazzan: “Evviva il” su Donne Magazine.

trash_italiano : Is this Er Faina? [Anna Falchi a Un Giorno Da Pecora] - Adnkronos : Anna Falchi: ''Sono d’accordo sull’entrata della #Finlandia nella #Nato. Va fatto a scopo preventivo come ha fatto… - ABarolini : @EugenioCardi Anna Falchi chi? - Daviderel4 : RT @confundustria: Anna Falchi 'se uno mi fa un sorriso, mi fischia dietro e sono bella, io sono pure contenta'. - AFAntoAnt : RT @AlbertoLetizia2: Anna Falchi fa l'elogio del catcalling, del fischio mentre una ragazza passa per strada. Se a lei fa piacere, amen. E… -