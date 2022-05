Aleix Espargarò di Aprilia: “La squadra mi ha aiutato molto” (Di domenica 15 maggio 2022) Prima fila a fortissime tinte italiane nella griglia di partenza del Gran Premio di Francia. Accanto alle due Ducati ufficiali, infatti, si è piazzata l’Aprilia di Aleix Espargarò. Lo spagnolo è protagonista di un ottimo avvio di stagione e, vedendo la classifica attuale, è uno dei pretendenti al titolo del Motomondiale 2022. Le parole di Aleix Espargarò di Aprilia dopo le Qualifiche “Quando tutto funziona bene, anche nelle piste per noi difficili le cose non ci vanno male – ha spiegato lo spagnolo di Aprilia ai microfoni di Sky Sport MotoGP, al termine di un ottimo Q2 terminato in terza posizione, alle spalle delle due Ducati ufficiali di Bagnaia e Miller – sono contento, la squadra mi ha aiutato. Abbiamo lavorato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Prima fila a fortissime tinte italiane nella griglia di partenza del Gran Premio di Francia. Accanto alle due Ducati ufficiali, infatti, si è piazzata l’di. Lo spagnolo è protagonista di un ottimo avvio di stagione e, vedendo la classifica attuale, è uno dei pretendenti al titolo del Motomondiale 2022. Le parole dididopo le Qualifiche “Quando tutto funziona bene, anche nelle piste per noi difficili le cose non ci vanno male – ha spiegato lo spagnolo diai microfoni di Sky Sport MotoGP, al termine di un ottimo Q2 terminato in terza posizione, alle spalle delle due Ducati ufficiali di Bagnaia e Miller – sono contento, lami ha. Abbiamo lavorato ...

Advertising

infoitsport : MotoGP, Aleix Espargarò: vorrei restare in Aprilia, ma non aspetterò in eterno - SkySport : RT @SkySportMotoGP: MotoGP Le Mans, Aleix Espargaró 3° in griglia: 'Me la sto godendo quest'anno'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Fre… - SkySportMotoGP : MotoGP Le Mans, Aleix Espargaró 3° in griglia: 'Me la sto godendo quest'anno'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - sportli26181512 : MotoGP Le Mans, Aleix Espargaró 3° in griglia: 'Me la sto godendo quest'anno'. VIDEO: Non finisce di sorprendere il… - gponedotcom : 'Il mio futuro dovrà essere chiaro entro Barcellona. Sono deluso ma non ho fretta, è una questione di rispetto. Il… -

DIRETTA MOTOGP/ Gp Francia, gara live streaming video: in pista per il warm - up! Quasi, perché a completare la prima fila c'è l'Aprilia di Aleix Espargaro, che a quasi 33 anni ha raggiunto la piena maturità agonistica e continua ad asfaltare Maverick Vinales, che ai tempi della ... DIRETTA MotoGP, GP Le Mans 2022 LIVE: si inizia con il warm - up, nuovo duello Bagnaia - Quartararo ...9.23 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA 1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.450 7 9 317.5 2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.519 7 9 0.069 0.069 317.5 3 41 Aleix ... Quasi, perché a completare la prima fila c'è l'Aprilia diEspargaro, che a quasi 33 anni ha raggiunto la piena maturità agonistica e continua ad asfaltare Maverick Vinales, che ai tempi della ......9.23 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA 1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.450 7 9 317.5 2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.519 7 9 0.069 0.069 317.5 3 41...