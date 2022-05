Un’estate con Donizetti a misura di bambino (Di sabato 14 maggio 2022) La novità A teatro debutta il «Summer Camp» all’insegna della lirica. Due settimane per conoscere luoghi e opere del grande compositore. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 14 maggio 2022) La novità A teatro debutta il «Summer Camp» all’insegna della lirica. Due settimane per conoscere luoghi e opere del grande compositore.

