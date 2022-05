Ucraina | Zelensky “Russi si stanno ritirando da Kharkiv”

Leggi su iltempo

(Di sabato 14 maggio 2022) Ottanta giorni di guerra ine l'offensiva continua ancora. La difesa di Kiev, però, nelle ultime ore avrebbe registrato progressi: per il presidente ucraino, Volodymyr, gli insediamenti liberati nel Paese sarebbero finora più di mille e le truppe di Mosca si starebberoanche da. Intanto si cerca ancora una soluzione per liberare i combattenti ucraini asserragliati nell'acciaieria Azovstal, a Mariupol. Le battaglie dello stabilimento proseguono e il presidente, nel suo ultimo videomessaggio serale, ha reso noto che sono in corso complesse trattative per l'evacuazione, anche con “mediatori influenti”. “Non smettiamo di cercare di salvare tutta la nostra gente da Mariupol e Azovstal”, ha detto. “Attualmente – ha spiegato – sono in corso ...