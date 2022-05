Traffico Roma del 14-05-2022 ore 13:30 (Di sabato 14 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto code a tratti per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia intenso il Traffico anche sulla Cristoforo Colombo con code tra via Di Mezzocammino e via di Acilia proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Castel di Decima e Spinaceto nelle due direzioni riprese cinematografiche nel rione Campitelli in via Garibaldi a Trastevere deviazioni anche per le linee bus 115 e 870 proseguono i lavori di interconnessione tra metro B e C nella stazione Colosseo oggi e domani busta al posto dei treni per l’intera giornata tra Castro Pretorio Laurentina servizio regolare tra Castro Pretorio Rebibbia e tra Castro Pretorio Ionio appuntamento alle 20:45 di questa sera all’Olimpico con Roma Venezia modifiche alla viabilità già dal ... Leggi su romadailynews (Di sabato 14 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto code a tratti perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia intenso ilanche sulla Cristoforo Colombo con code tra via Di Mezzocammino e via di Acilia proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Castel di Decima e Spinaceto nelle due direzioni riprese cinematografiche nel rione Campitelli in via Garibaldi a Trastevere deviazioni anche per le linee bus 115 e 870 proseguono i lavori di interconnessione tra metro B e C nella stazione Colosseo oggi e domani busta al posto dei treni per l’intera giornata tra Castro Pretorio Laurentina servizio regolare tra Castro Pretorio Rebibbia e tra Castro Pretorio Ionio appuntamento alle 20:45 di questa sera all’Olimpico conVenezia modifiche alla viabilità già dal ...

