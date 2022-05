Thiago Motta: «Se non mi invitano alla festa salvezza mi incazzo» (Di sabato 14 maggio 2022) . Le parole del tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato a DAZN dopo Udinese-Spezia. Le sue parole: «festa salvezza? Se non mi invitano mi incazzo (ride, ndr). Oggi dobbiamo festeggiare per forza, sono un privilegiato e voglio farne parte fino alla fine. Festeggeremo, quando si vince si festeggia, quando si perde si va a casa a digerire il ko. Abbiamo un’altra partita, la affronteremo al massimo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) . Le parole del tecnico dello Speziaha parlato a DAZN dopo Udinese-Spezia. Le sue parole: «? Se non mimi(ride, ndr). Oggi dobbiamo festeggiare per forza, sono un privilegiato e voglio farne parte finofine. Festeggeremo, quando si vince si festeggia, quando si perde si va a casa a digerire il ko. Abbiamo un’altra partita, la affronteremo al massimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Spezia salvo: senza mercato, impresa enorme. Thiago #Motta contro tutto e tutti, avevano pensato di esonerarlo tra le 10 le 12 volte ?? - acspezia : ?? STARTING XI ?? Le undici Aquile scelte da mister Thiago Motta per #UdineseSpezia POWERED BY ?? @eToro - IlBona : RT @salines_simone: C'è chi paga Allegri 9 milioni all'anno e chi a dicembre voleva esonerare Thiago Motta. Alcuni presidenti prima di fare… - umbertocipolla : @MetFesta @Busonzio Certo, decisamente più difficile l'impresa di Italiano che non a caso è uno dei migliori allena… - BarDalCT : RT @YvanGoSlow24: Lo Spezia chiuderà a tra i 36 ed i 39 punti. Il nuovo vate del calcio (che per me è BRAVISSIMO) Italiano ha chiuso con 39… -