Terremoto Sicilia | due forti scosse in mare

(Di sabato 14 maggio 2022) Duedisono state registrate oggi ina nord e a sud della. I due eventi, che sono stati avvertiti nettamente dalla popolazione, non hanno causato danni a cose o persone.Il primo sisma, di magnitudo 3.6, è stato registrato alle 12.40 nel tratto dicompreso tra Lampedusa e Linosa ad una profondità di 10 chilometri. Il secondo, alle 13.57, di magnitudo 3.8 è stato rilevato a largo dell’Eolie a una profondità di 11 chilometri. I due ipocentri sono stati localizzati dalla sala operativa dell’Ingv. “In molte zone di Lampedusa e Linosa – ha detto il sindaco di Lampedusa, Totò Martello – abbiamo avvertito chiaramente la scossa diavvenuta questa mattina, ma al momento non si registrano danni né problemi per le persone, ...

