Serie A: Roma - Venezia 1 - 1 (Di sabato 14 maggio 2022) Roma e Venezia hanno pareggiato 1 - 1 in una partita della 37/a giornata di Serie A. Un risultato inutile soprattutto per i giallorossi, colpiti a freddo da Okereke, hanno mancato l'occasione di fare ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022)hanno pareggiato 1 - 1 in una partita della 37/a giornata diA. Un risultato inutile soprattutto per i giallorossi, colpiti a freddo da Okereke, hanno mancato l'occasione di fare ...

Advertising

gippu1 : #RomaVenezia si candida come una delle partite più surreali degli ultimi 20 anni di serie A. 46 tiri senza vincere… - ItalianSerieA : Post: Serie A: Biglietti Torino FC – AS Roma, 2022-05-22, Stadio Olimpico Grande Torino, Torino, Italia - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Roma-Venezia, la moviola di Marelli: 'Ebuehi forse la tocca con la mano, ma non è rigore' - Fprime86 : RT @CorSport: La #Roma saluta i tifosi: giro di campo dei giocatori, striscione della #CurvaSud ?? - ItalianSerieA : Post: Serie A: Biglietti Torino FC – AS Roma, 2022-05-22, Stadio Olimpico Grande Torino, Torino, Italia -