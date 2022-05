Salvini lancia la sfida per "vincere nel 2023" (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - Matteo Salvini riunisce a Roma imprenditori, esperti, amministratori delegati, governatori e ministri e apre la corsa della Lega in vista delle elezioni politiche del 2023. Sotto il tetto trasparente della 'Lanterna di Fuksas, nel cuore di Roma, il segretario leghista sembra 'lanciare' anche la sfida interna al centrodestra. "Il mio obiettivo non è partecipare ma vincere", scandisce. "Il centrodestra deve tornare a essere comunità e governare per migliorare il Paese", afferma. "Non vogliamo governare tanto per governare come il Pd", attacca. "Governo e potere per qualcuno sono un fine. Per me l'esercizio del potere non è il fine del mio agire politico ma un mezzo per fare bene al Paese", insiste ancora, dopo aver ribadito di aver scelto di far parte di un esecutivo "complicato" come quello di ... Leggi su agi (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - Matteoriunisce a Roma imprenditori, esperti, amministratori delegati, governatori e ministri e apre la corsa della Lega in vista delle elezioni politiche del. Sotto il tetto trasparente della 'Lanterna di Fuksas, nel cuore di Roma, il segretario leghista sembra 're' anche lainterna al centrodestra. "Il mio obiettivo non è partecipare ma", scandisce. "Il centrodestra deve tornare a essere comunità e governare per migliorare il Paese", afferma. "Non vogliamo governare tanto per governare come il Pd", attacca. "Governo e potere per qualcuno sono un fine. Per me l'esercizio del potere non è il fine del mio agire politico ma un mezzo per fare bene al Paese", insiste ancora, dopo aver ribadito di aver scelto di far parte di un esecutivo "complicato" come quello di ...

