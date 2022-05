Prossimo turno Serie A 2021 22

(Di sabato 14 maggio 2022) : date e partite in programma La/22 si appresta a vivere la 37ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 37ª Giornata (14-16 maggio 2022) Sabato 14 maggio Ore 15.00, EMPOLI-SALERNITANA (DAZN)Ore 18.00, VERONA-TORINO (DAZN)Ore 18.00, UDINESE-SPEZIA (DAZN)Ore 20.45, ROMA-VENEZIA (DAZN/SKY) Domenica 15 maggio Ore 12.30, BOLOGNA-SASSUOLO (DAZN/SKY)Ore 15.00, NAPOLI-GENOA (DAZN)Ore 18.00, MILAN-ATALANTA (DAZN)Ore 20.45, CAGLIARI-INTER (DAZN) Lunedì 16 maggio Ore 18.30, SAMPDORIA-FIORENTINA (DAZN)Ore 20.45, JUVENTUS-LAZIO (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24.

