Pari e rimpianti per la Salernitana, il Venezia torna in B (Di sabato 14 maggio 2022) EMPOLI (ITALPRESS) – Fra Empoli e Salernitana finisce 1-1 al "Castellani" e per i granata questo punto – che condanna aritmeticamente alla retrocessione il Venezia – ha il sapore dell'occasione persa, soprattutto alla luce del rigore fallito a dieci minuti dalla fine da Perotti, su cui Vicario – di proprietà del Cagliari – compie l'ennesima prodezza di una partita stupenda. Una gara a inseguimento quella della Salernitana che, andata sotto, ha pareggiato con Bonazzoli ma ha sbagliato il colpo del ko. Bella sfida complessivamente a Empoli, nonostante il caldo e in uno stadio con una numerosissima presenza di tifosi ospiti. La squadra di Andreazzoli passa in vantaggio un pò a sorpresa allo scoccare della mezz'ora. Azione splendida quella dei toscani che vede Asslani verticalizzare per Cutrone, l'ex Milan sfugge alla difesa avversaria e ...

