Papa Francesco, la malattia e l’ipotesi dell’addio (Di sabato 14 maggio 2022) Lo scorso 5 maggio Papa Francesco si è presentato all’Assemblea plenaria dell’Unione Internazionale delle Superiori Generali ricevute in Vaticano, spinto su una carrozzina dal maggiordomo. Intanto arrivano dalla Francia delle voci sul possibile addio di Bergoglio al suo ruolo di pontefice. Papa Francesco in sedia a rotelle: la malattia Il Papa, 85 anni, soffre di una lesione al legamento del ginocchio destro dovuto principalmente a una postura sbagliata causata a sua volta da un problema all’anca. È un problema che presto dovrebbe portarlo a un intervento chirurgico per l’inserimento di una protesi al ginocchio stesso. “La mia salute è un po’ capricciosa – ha raccontato Bergoglio stesso -. Ho questo problema al ginocchio che tira fuori problemi di deambulazione, di camminare, è un ... Leggi su tvzap (Di sabato 14 maggio 2022) Lo scorso 5 maggiosi è presentato all’Assemblea plenaria dell’Unione Internazionale delle Superiori Generali ricevute in Vaticano, spinto su una carrozzina dal maggiordomo. Intanto arrivano dalla Francia delle voci sul possibile addio di Bergoglio al suo ruolo di pontefice.in sedia a rotelle: laIl, 85 anni, soffre di una lesione al legamento del ginocchio destro dovuto principalmente a una postura sbagliata causata a sua volta da un problema all’anca. È un problema che presto dovrebbe portarlo a un intervento chirurgico per l’inserimento di una protesi al ginocchio stesso. “La mia salute è un po’ capricciosa – ha raccontato Bergoglio stesso -. Ho questo problema al ginocchio che tira fuori problemi di deambulazione, di camminare, è un ...

