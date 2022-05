Orari Valentino Rossi oggi: su che canale vederlo in tv, programma 14 maggio, streaming GT World Challenge Magny-Cours 2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di verdetti oggi a Magny-Cours, tracciato che questo fine settimana accoglie secondo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Si riparte dopo le emozioni di Brands Hatch, opening round che abbiamo vissuto due settimane fa. LA DIRETTA LIVE DEL GT World Challenge CON Valentino Rossi ALLE 15.05 E 19.30 La qualifica odierna determinerà la griglia di partenza per la race-1 che vivremo questo pomeriggio. Il format resta invariato a quello della tappa britannica con due prove da 60 minuti con un cambio pilota obbligatorio a metà della competizione. Valentino Rossi sarà protagonista oggi nella Q1 e di conseguenza sarà incaricato della partenza. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di verdetti, tracciato che questo fine settimana accoglie secondo appuntamento del Fanatec GTEurope Powered by AWS Sprint Cup. Si riparte dopo le emozioni di Brands Hatch, opening round che abbiamo vissuto due settimane fa. LA DIRETTA LIVE DEL GTCONALLE 15.05 E 19.30 La qualifica odierna determinerà la griglia di partenza per la race-1 che vivremo questo pomeriggio. Il format resta invariato a quello della tappa britannica con due prove da 60 minuti con un cambio pilota obbligatorio a metà della competizione.sarà protagonistanella Q1 e di conseguenza sarà incaricato della partenza. Il ...

Advertising

zazoomblog : Orari Valentino Rossi oggi: dove vederlo in tv programma 14 maggio streaming GT World Challenge Europe Magny-Cours… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Valentino Rossi impegnato in qualifiche e gara-1. Orari e tv -… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Valentino Rossi impegnato in qualifiche e gara-1. Orari e tv -… - RadioDueLaghi : Mahmood e Blanco finalmente ospiti dell'Eurovillage del Parco del Valentino. Ecco tutti i dettagli e gli orari dell… - FormulaPassion : #GTWC: gli orari del weekend a Magny-Cours, in pista Valentino #Rossi -