Nunzio | runner di 58 anni | corre nel viale e il cuore non regge più

(Di sabato 14 maggio 2022)Ganci, “storico”e titolare del ristorante pizzeria La Posada di via Amari è morto questa mattina poco dopo le 9 mentreva. Il suoha smesso di battere all’improvviso mentre faceva ciò che amava.Ganci, “storico”e titolare del ristorante pizzeria La Posada di via Amari è morto questa mattina poco L'articolo proviene da Leggilo.org.

Stroncato da un malore mentre stava facendo una corsa al parco della Favorita a Palermo.Ganci, 58 annie titolare del ristorante pizzeria La Posada di via Amari è morto questa mattina mentre si stava allenando, negli spazi di Case Rocca, in viale del Fante. Ganci era molto ...Il suo cuore ha smesso di battere all'improvviso mentre faceva ciò che amava.Ganci, 'storico'e titolare del ristorante pizzeria La Posada di via Amari è morto questa mattina poco dopo le 9 mentre correva, negli spazi di Case Rocca, in viale del Fante. Tra un ...Ganci era il titolare della pizzeria 'La Posada' di via Amari a Palermo ed era molto conosciuto in città. Grande appassionato di running, l'uomo questa mattina poco dopo le 9 ha accusato un malore men ...Il ristoratore palermitano Nunzio Ganci è morto oggi all'età di 57 anni. Grande appassionato di running, l'uomo questa mattina poco dopo le 9 ha accusato un malore mentre ...