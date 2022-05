Lo Spezia è salvo | 3-2 in casa dell' Udinese

Leggi su agi

(Di sabato 14 maggio 2022) AGI - Lovince 3-2 incentrando la salvezza matematica con una giornata di anticipo. Alla Dacia Arena decidono le reti di Verde, Gyasi e Maggiore dopo il vantaggio iniziale di Molina; nel finale Manaj sbaglia anche il possibile rigore del poker, poco prima'inutile gol di Pablo Marì: la squadra di Thiago Motta sale così a +7 sulla zona retrocessione, assicurandosi gli ultimi 90 minuti stagionali in totale tranquillità contro il Napoli. Ko amaro ma comunque indolore per la squadra di Cioffi. Tanta intraprendenza in avvio da parte dei liguri, che al 9' sfiorano il vantaggio con Agudelo respinto molto bene da un attento Silvestri. I padroni di, a poco a poco, mettono fuori il naso e al 26' passano in vantaggio grazie al magnifico mancino di Molina, ...