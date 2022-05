LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 21 corridori in fuga, presenti Van der Poel, Ulissi e Martin. Gruppo a quasi 2? (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 14.20 La Trek-Segafredo, compagine della maglia rosa, si incarica di guidare l’inseguimento. 14.17 Il belga Thomas De Gendt (Lotto Soudal) allunga da solo nel plotoncino al comando, ma è un fuoco di paglia. La carovana ha superato Pozzuoli. 14.14 130 km all’arrivo, Gruppo principale segnalato a 1’10”. 14.11 Nel drappello di testa anche Guillaume Martin: il francese della Cofidis ha perso terreno nella tappa dell’Etna e può rosicchiare qualche secondo in classifica, ricordiamo che nella generale accusa 4’06” dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez. 14.08 I battistrada: Andrea Vendrame e Lilian Calmejane (Ag2r Citroen), Fabio Felline e Harold Tejada (Astana), Wout ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.20 La Trek-Segafredo, compagine della maglia rosa, si incarica di guidare l’inseguimento. 14.17 Il belga Thomas De Gendt (Lotto Soudal) allunga da solo nel plotoncino al comando, ma è un fuoco di paglia. La carovana ha superato Pozzuoli. 14.14 130 km all’arrivo,principale segnalato a 1’10”. 14.11 Nel drappello di testa anche Guillaume: il francese della Cofidis ha perso terreno nelladell’Etna e può rosicchiare qualche secondo in classifica, ricordiamo che nella generale accusa 4’06” dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez. 14.08 I battistrada: Andrea Vendrame e Lilian Calmejane (Ag2r Citroen), Fabio Felline e Harold Tejada (Astana), Wout ...

