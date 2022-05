Isola | ecco i nuovi naufraghi in arrivo lunedì

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 14 maggio 2022) Marco Maccarini Quattrosono pronti a creare scompiglio all’dei Famosi 2022. Come annunciato da Ilary Blasi ieri sera nel corso della sedicesima puntata, tre uomini e una donna sbarcheranno in Honduras per portare una ventata di “aria fresca” nelle giornate afose dell’Honduras. Il primo nuovo concorrente ufficiale è Marco Maccarini, nato a Torino il 22 luglio 1976. Storico conduttore di MTV, dove è stato il volto per tanto tempo di Total Request Live, ha fatto parte anche degli inviati de Le Iene e, nel 2015, è stato uno dei professori di canto di Amici. Insieme a lui ci saranno Gennaro Auletto, modello italo-marocchino 22enne che si definisce “ambizioso, solare ed indipendente“, e il 29enne Luca Daffrè. Ex tentatore, il ragazzo ha corteggiato a Uomini e Donne sia Teresa Langella, sia Angela Nasti ma, in ...