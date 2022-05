(Di sabato 14 maggio 2022) mentre viaggiavano sulla propria vettura sull’autoRoma-Civitavecchia Idisono rimasti coinvolti in un brutto incidentele causato da un’auto. A raccontare l’episodio è stata la figlia Ilaria in un post su Instagram, spiegando che la persona alla guidavettura che ha causato l’incidente ieri mattina di venerdì 13 maggio sull’autoRoma-Civitavecchia, all’altezza di Monte Romano. Scrive Ilariasul Social: «Un grosso veicoloquesta mattina ha urtato l’auto mentre percorreva l’autoRoma-Civitavecchia all’altezza Monte Romano, mandandola in testa coda. Sono esplosi tutti i vetri dei finestrini. A bordo viaggiavano i miei ...

Advertising

repubblica : Pirata della strada investe i genitori di Stefano Cucchi e poi scappa: La sorella Ilaria: 'Aiutateci a trovarlo' [d… - SkyTG24 : Viterbo, travolge auto genitori Stefano Cucchi e scappa. Ilaria: 'Aiutateci a trovarlo' - Corriere : L’auto travolta da un pirata della strada: in ospedale i genitori di Stefano e Ilaria Cucchi - 361_magazine : I genitori di Stefano Cucchi feriti da pirata della strada - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Roma, auto pirata manda in ospedale i genitori di Stefano Cucchi: 'Chi ha visto si faccia avanti' #roma -

L'incidente si e registrato venerdì mattina sull'autostrada Roma - Civitavecchia all'altezza di Monte Romano, quando un "grosso" veicolo avrebbe urtato l'auto con a bordo idie Ilaria Cucchi provocando un testa coda: "Sono esplosi tutti i vetri dei finestrini. I mieisono finiti in ospedale assieme ai due accompagnatori' ha scritto Ilaria sui ...... spesso integrate, multispecialistiche - spiegaBellon, Segretario della Miglior Vita ... che non sono solo le cure della terminalità, cioè riferite alla presa in carico di bambino e...Sembra che le sfortune della famiglia Cucchi, non siano finite. Ed anche qui, Ilaria Cucchi si ritrova a fare un appello, per colpire l'omertà che aleggia ...Questi i musei della Direzione regionale in tutta la Toscana che questa sera aderiscono alla “Notte Europea dei Musei”.