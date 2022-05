Gli insegnanti di sostegno. La scuola è un ripiego ma si fanno in quattro per i ragazzi (Di sabato 14 maggio 2022) Un punto a favore della scuola italiana è sicuramente l’attenzione che rivolge agli studenti “diversamente abili”, attenzione e cura e affetto che altre nazioni non hanno. Nei licei arrivano pochi di queste ragazze e di questi ragazzi così sfortunati, crudelmente penalizzati già in partenza, ma nelle scuole tecniche e nei professionali le iscrizioni sono molto aumentate. Nella mia classe quinta che tra poco affronterà l’esame ci sono ventuno studenti, e di questi dieci hanno problemi. Solo due, in realtà, hanno disabilità piuttosto gravi, gli altri sono dislessici, disgrafici, discalculici, hanno qualche lieve ritardo cognitivo o faticano a trovare la concentrazione necessaria per affrontare con calma e sicurezza i programmi delle varie materie. E però tutti sono seguiti passo dopo passo, anno dopo anno, giorno dopo giorno, dagli ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 14 maggio 2022) Un punto a favore dellaitaliana è sicuramente l’attenzione che rivolge agli studenti “diversamente abili”, attenzione e cura e affetto che altre nazioni non hanno. Nei licei arrivano pochi di queste ragazze e di questicosì sfortunati, crudelmente penalizzati già in partenza, ma nelle scuole tecniche e nei professionali le iscrizioni sono molto aumentate. Nella mia classe quinta che tra poco affronterà l’esame ci sono ventuno studenti, e di questi dieci hanno problemi. Solo due, in realtà, hanno disabilità piuttosto gravi, gli altri sono dislessici, disgrafici, discalculici, hanno qualche lieve ritardo cognitivo o faticano a trovare la concentrazione necessaria per affrontare con calma e sicurezza i programmi delle varie materie. E però tutti sono seguiti passo dopo passo, anno dopo anno, giorno dopo giorno, dagli ...

