Funzionare o esistere (Di sabato 14 maggio 2022) Qui al cohousing pandemia, guerra e altre questioni oscurano gli animi. Gianni vive in una baita che si è costruito. Carlo va a trovarlo e ci racconta che l’età anziana L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 14 maggio 2022) Qui al cohousing pandemia, guerra e altre questioni oscurano gli animi. Gianni vive in una baita che si è costruito. Carlo va a trovarlo e ci racconta che l’età anziana L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MenardiMirko : RT @foa_u: @nunziapenelope @Corriere L'esportazione potrà non funzionare. Ma senza difesa, la democrazia cessa di esistere. - foa_u : @nunziapenelope @Corriere L'esportazione potrà non funzionare. Ma senza difesa, la democrazia cessa di esistere. - ilcrissstian : Dopo ogni weekend calcistico di #SerieA mi chiedo come debba funzionare il #Var e se soprattutto debba esistere a q… -

Le critiche di Borggreen (e non solo) alla internet tax ... appoggia l'idea: "Vediamo che alcuni operatori generano molto traffico che permette alla loro attività di esistere, ma non contribuiscono effettivamente a far funzionare quel traffico", ha detto in ... Il delta del Mekong può essere salvato Eppure, come ogni delta fluviale, il delta del Mekong può esistere solo se riceve una fornitura ...L'amore secondo la scienza Le scoperte della psicologia regalano ricette preziose per far funzionare ... Formiche.net ... appoggia l'idea: "Vediamo che alcuni operatori generano molto traffico che permette alla loro attività di, ma non contribuiscono effettivamente a farquel traffico", ha detto in ...Eppure, come ogni delta fluviale, il delta del Mekong puòsolo se riceve una fornitura ...L'amore secondo la scienza Le scoperte della psicologia regalano ricette preziose per far... Le critiche alla internet tax di Borggreen (e non solo)