Fontana a Clusone | gli occhi lucidi per il proscioglimento e il grido dei sindaci per salvare la montagna

Clusone. A Palazzo Marinoni Barca, nel cuore di Clusone, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è arrivato con gli occhi lucidi. "La Val Seriana mi ha portato fortuna, mi è arrivata una bella notizia", ha commentato dopo essere stato prosciolto "perché il fatto non sussiste" con altre 4 persone dall'accusa di frode in pubbliche forniture per il caso dell'affidamento nell'aprile 2020 da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro di 75 mila camici e altri dpi a Dama, società del cognato Andrea Dini. Dopo la visita alla città accompagnato dal sindaco Massimo Morstabilini, il presidente ha guardato negli occhi gli amministratori locali: "All'inizio della mia amministrazione ho voluto un assessore alla ...

