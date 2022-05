Firestarter | la recensione | Stephen King tra triller e horror

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 maggio 2022) È uscito al cinema, film diretto da Keith Thomas e adattamento del romanzo di, “L’Incendiaria”. Non è però il primo adattamento del romanzo. Nel 1984, infatti, uscì nelle sale “Fenomeni paranormali incontrollabili”, con protagonista una giovanissima Drew Barrymore. Questo nuovo remake, tuttavia, per risultare più credibile non è ambientato negli anni ‘80, ma ai giorni nostri.: la trama La trama è molto simile a quella del romanzo e del precedente adattamento. Vicky (Sydney Noel Lemmon) e Andy (Zac Efron), genitori di Charlie (Ryan Keira Armstrong) sono fuggiti per più di dieci anni da un’agenzia federale che vuole sfruttare i poteri di loro figlia. Charlie, infatti, è in grado di innescare fuochi, anche se non riesce a controllare questo suo dono. Al compimento del suo ...