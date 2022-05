Due mesi fa scappavano dai bombardamenti in Ucraina, ora sei giovanissime allieve delle scuole di ballo di Kiev e Kharkiv si esibiscono a Milano (Di sabato 14 maggio 2022) La realtà supera sempre la fantasia. In ogni senso, purtroppo. Tre mesi fa chi avrebbe immaginato l’indicibile che sta accadendo in Ucraina? E, tre mesi fa, chi avrebbe immaginato che il 15 e il 17 maggio sei allieve delle scuola di danza di Kiev e Kharkiv si sarebbero esibite sul palco della Scala? E invece… «Il cinque marzo è arrivata la prima mail in cui ci veniva chiesto di accogliere una giovane ballerina, cui poco dopo se ne sono aggiunte altre» ricorda la direttrice generale dell’Accademia del Teatro, Luisa Vinci. «Ci siamo subito attivati per offrire loro la possibilità di frequentare gratuitamente i nostri corsi, lezioni di italiano (pure per le famiglie) e non solo: grazie al contributo della Comunità di Sant’Egidio, dell’Associazione di Comunità Spazio Aperto – e grazie a una raccolta fondi ... Leggi su iodonna (Di sabato 14 maggio 2022) La realtà supera sempre la fantasia. In ogni senso, purtroppo. Trefa chi avrebbe immaginato l’indicibile che sta accadendo in? E, trefa, chi avrebbe immaginato che il 15 e il 17 maggio sei allievescuola di danza di Kiev esi sarebbero esibite sul palco della Scala? E invece… «Il cinque marzo è arrivata la prima mail in cui ci veniva chiesto di accogliere una giovane ballerina, cui poco dopo se ne sono aggiunte altre» ricorda la direttrice generale dell’Accademia del Teatro, Luisa Vinci. «Ci siamo subito attivati per offrire loro la possibilità di frequentare gratuitamente i nostri corsi, lezioni di italiano (pure per le famiglie) e non solo: grazie al contributo della Comunità di Sant’Egidio, dell’Associazione di Comunità Spazio Aperto – e grazie a una raccolta fondi ...

