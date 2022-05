Calenda: “Campo largo col M5s? Impossibile, creare fronte che va dai socialisti a Fi. Prossimo governo? Larghe intese con Draghi premier” (Di sabato 14 maggio 2022) “Se c’è una cosa sensata da fare, e che noi faremo, è andare da soli facendo un terzo polo della responsabilità e del pragmatismo, sperando poi di avere un risultato sufficiente per spaccare queste due coalizioni che sono sempre uguali, fare un governo di Larghe intese tra i partiti europeisti e pragmatici, possibilmente con Draghi dopo Draghi“. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a margine del forum “Verso Sud” in corso a Sorrento. “Bisogna fare un lavoro serio – ha aggiunto Calenda – nel senso che la vera soluzione è creare un fronte vero come c’è in Europa, che va dai socialisti a Forza Italia. La distanza tra me e Mara Carfagna ed Enrico Letta è di molto inferiore a quella tra Conte e Letta e quella tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) “Se c’è una cosa sensata da fare, e che noi faremo, è andare da soli facendo un terzo polo della responsabilità e del pragmatismo, sperando poi di avere un risultato sufficiente per spaccare queste due coalizioni che sono sempre uguali, fare unditra i partiti europeisti e pragmatici, possibilmente condopo“. Lo ha detto Carlo, leader di Azione, a margine del forum “Verso Sud” in corso a Sorrento. “Bisogna fare un lavoro serio – ha aggiunto– nel senso che la vera soluzione èunvero come c’è in Europa, che va daia Forza Italia. La distanza tra me e Mara Carfagna ed Enrico Letta è di molto inferiore a quella tra Conte e Letta e quella tra ...

