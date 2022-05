ATP Ginevra 2022, Marco Cecchinato si porta ad un passo dal main draw dopo la vittoria odierna (Di sabato 14 maggio 2022) Il primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, premia Marco Cecchinato, numero 4 del tabellone cadetto, il quale regola in un’ora e quattro minuti di gioco il teutonico Julian Lenz, battuto con il punteggio di 6-3 6-2, e domani si giocherà l’accesso al main draw. Nel primo set l’azzurro parte con un parziale di dodici punti a quattro che lo fa subito scattare sul 3-0 non pesante grazie al break a quindici maturato nel secondo gioco. Cecchinato difende il vantaggio, manca due set point in risposta sul 5-2, ma poi chiude sul 6-3 in 33 minuti. L’avvio del secondo parziale sorride ancora all’azzurro, che ai vantaggi del primo game trova subito il break. Cecchinato ottiene anche il secondo strappo, ancora ai vantaggi, nel quinto gioco, e ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Il primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di, in Svizzera, premia, numero 4 del tabellone cadetto, il quale regola in un’ora e quattro minuti di gioco il teutonico Julian Lenz, battuto con il punteggio di 6-3 6-2, e domani si giocherà l’accesso al. Nel primo set l’azzurro parte con un parziale di dodici punti a quattro che lo fa subito scattare sul 3-0 non pesante grazie al break a quindici maturato nel secondo gioco.difende il vantaggio, manca due set point in risposta sul 5-2, ma poi chiude sul 6-3 in 33 minuti. L’avvio del secondo parziale sorride ancora all’azzurro, che ai vantaggi del primo game trova subito il break.ottiene anche il secondo strappo, ancora ai vantaggi, nel quinto gioco, e ...

Advertising

sportface2016 : #AtpGinevra | #Cecchinato sul velluto all'esordio nelle qualificazioni - sportface2016 : #AtpGinevra 2022: il montepremi e il prize money con #Medvedev e #Fognini - zazoomblog : Entry list Atp Ginevra 2022: i partecipanti e gli italiani presenti - #Entry #Ginevra #2022: #partecipanti - TennisItalia : Ripartiamo subito con le quali Atp: a #Ginevra, con Fabio #Fognini direttamente in Main Draw, scende in campo oggi… - livetennisit : ATP 250 Ginevra e Lione: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo Marco Cecchinato (LIVE) -