Appello per un corridoio umanitario per gli obiettori di coscienza in Ucraina (Di sabato 14 maggio 2022) In Ucraina, dall’inizio della invasione russa, vige la legge marziale ed il divieto di lasciare il Paese per tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni. Il Governo L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 14 maggio 2022) In, dall’inizio della invasione russa, vige la legge marziale ed il divieto di lasciare il Paese per tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni. Il Governo L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

borghi_claudio : Tutti assolti in appello per il Monte Paschi. Mussari incluso. 50 miliardi di buco. Non è successo niente, non è stato nessuno. - DarioNardella : #AmministratoriDiPace: a Cassino insieme a tanti sindaci per un appello per la pace in Ucraina. Grazie al Presiden… - borghi_claudio : Il mio commento sullo sbalorditivo (ma siamo davvero sbalorditi?) esito del processo Monte dei Paschi. Per la nost… - antoninobill : RT @fattoquotidiano: Palermo, l’appello di Maria Falcone dopo gli endorsement di Dell’Utri e Cuffaro: “I candidati prendano le distanze da… - elisabettap38 : RT @fattoquotidiano: Palermo, l’appello di Maria Falcone dopo gli endorsement di Dell’Utri e Cuffaro: “I candidati prendano le distanze da… -