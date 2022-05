Uomo sorprende l’ex fidanzata pagandole tutto il mutuo per ringraziarla di essere una brava mamma (Di venerdì 13 maggio 2022) Un Uomo ha lasciato senza parole la sua ex fidanzata dopo averle detto che le ha pagato l’intero mutuo. Shaun Nyland ha sorpreso la sua ex fidanzata Cat con una super notizia e ha filmato la sua reazione, che ha poi pubblicato su TikTok. Ha dato la bellissima notizia a Cat, che è la madre di suo figlio, il giorno dei suoi 31 anni. Nel video pubblicato su TikTok, che ha più di 5 milioni di visualizzazioni, vediamo Shaun che da a Cat delle chiavi. Lei gli chiede: “Perché mi stai dando queste chiavi?” E lui le risponde: “Oggi è il tuo compleanno, voglio che tu abbia il miglior compleanno possibile.” @itscatkeenan My ex paid off my mortgage #foryou ? Surrender – Natalie Taylor “Ascolta, lo so che non stiamo più insieme, ma io sono molto orgoglioso di te, sei la miglior mamma del mondo, ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 13 maggio 2022) Unha lasciato senza parole la sua exdopo averle detto che le ha pagato l’intero. Shaun Nyland ha sorpreso la sua exCat con una super notizia e ha filmato la sua reazione, che ha poi pubblicato su TikTok. Ha dato la bellissima notizia a Cat, che è la madre di suo figlio, il giorno dei suoi 31 anni. Nel video pubblicato su TikTok, che ha più di 5 milioni di visualizzazioni, vediamo Shaun che da a Cat delle chiavi. Lei gli chiede: “Perché mi stai dando queste chiavi?” E lui le risponde: “Oggi è il tuo compleanno, voglio che tu abbia il miglior compleanno possibile.” @itscatkeenan My ex paid off my mortgage #foryou ? Surrender – Natalie Taylor “Ascolta, lo so che non stiamo più insieme, ma io sono molto orgoglioso di te, sei la migliordel mondo, ...

