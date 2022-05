Ultime Notizie – Fabrizio Miccoli esce dal carcere: in prova ai servizi sociali (Di venerdì 13 maggio 2022) Scarcerato Fabrizio Miccoli. Per lui è stato disposto dal tribunale di Verona l’affidamento in prova ai servizi sociali. L’ex calciatore del Lecce, della Juventus e del Palermo, che si trovava nel carcere a Vicenza in seguito alla sentenza definitiva della Cassazione che lo scorso 23 novembre, ha confermato la condanna a 3 anni e mezzo per estorsione aggravata dal metodo mafioso, comminata in appello. I fatti si riferiscono al periodo in cui il bomber di origini salentine militava nella squadra siciliana. La richiesta di scarcerazione era stata presentata dal difensore di Miccoli, l’avvocato Antonio Savoia. Miccoli il giorno dopo la sentenza si era costituito in carcere. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Scarcerato. Per lui è stato disposto dal tribunale di Verona l’affidamento inai. L’ex calciatore del Lecce, della Juventus e del Palermo, che si trovava nela Vicenza in seguito alla sentenza definitiva della Cassazione che lo scorso 23 novembre, ha confermato la condanna a 3 anni e mezzo per estorsione aggravata dal metodo mafioso, comminata in appello. I fatti si riferiscono al periodo in cui il bomber di origini salentine militava nella squadra siciliana. La richiesta di scarcerazione era stata presentata dal difensore di, l’avvocato Antonio Savoia.il giorno dopo la sentenza si era costituito in. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

