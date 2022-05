Tim Open Fiber aree bianche, firmato l’accordo: cosa significa e cosa cambia con il progetto Rete Unica (Di venerdì 13 maggio 2022) . Tim Open Fiber aree bianche, firmato l’accordo: cosa significa e qual è il valore del patto Nuovo passo in avanti per il progetto Rete Unica con la firma dell’accorto tra Tim e Open Fiber sulle aree bianche, ossia quelle a fallimento di mercato. Con l’accordo siglato con Fibercop, viene concesso a Open Fiber l’uso in affitto di infrastrutture aeree come pali e canaline e delle connessioni che raggiungono le case dei clienti per un totale di 230 milioni di euro. l via libera per il patto è stato dato anche da Fondo KKR, azionista di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) . Time qual è il valore del patto Nuovo passo in avanti per ilcon la firma dell’accorto tra Tim esulle, ossia quelle a fallimento di mercato. Consiglato concop, viene concesso al’uso in affitto di infrastrutture aeree come pali e canaline e delle connessioni che raggiungono le case dei clienti per un totale di 230 milioni di euro. l via libera per il patto è stato dato anche da Fondo KKR, azionista di ...

